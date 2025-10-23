Диверсанта СБУ задержали в Карелии
23 октября 2025 в 11:53
Фото: © URA.RU
Сотрудники ФСБ задержали россиянина за работу на спецслужбы Украины. Силовики подозревают задержанного в диверсионной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ. Как уточняет следствие, шпион занимался сбором данных о местах размещения армейских подразделений..
Комментарии (1)
- попали в сюр!!23 октября 2025 13:27спокойно приехал по своему паспорту трехзубцовому, это и напрягает
