Общество

Диверсанта СБУ задержали в Карелии

23 октября 2025 в 11:53
Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Сотрудники ФСБ задержали россиянина за работу на спецслужбы Украины. Силовики подозревают задержанного в диверсионной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ. Как уточняет следствие, шпион занимался сбором данных о местах размещения армейских подразделений..

Комментарии (1)
  • попали в сюр!!
    23 октября 2025 13:27
    спокойно приехал по своему паспорту трехзубцовому, это и напрягает
