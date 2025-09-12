Туризм в Европе под запретом для россиян: что может войти в 19-й пакет санкций Евросоюза

Евросоюз планирует обнародовать 19-ый пакет санкционных мер в отношении России в понедельник, 15 сентября. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Как передает агентство ANSA, среди рассматриваемых инициатив — ужесточение правил выдачи туристических виз россиянам. Вопрос возможного введения дополнительных визовых ограничений обсуждается в Еврокомиссии в ходе подготовки нового санкционного пакета против России. Какие ограничения могут быть в 19-ом пакете антироссийских санкций — в материале URA.RU.
Визы
Евросоюз рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на выдачу туристических виз гражданам России, сообщает ANSA. Вопрос об ужесточении визового режима обсуждается Еврокомиссией в рамках подготовки 19-го пакета санкций ЕС, направленных против России.
По данным издания, инициатива по пересмотру условий выдачи виз возникла на фоне значительного увеличения числа поездок россиян в страны Евросоюза в летний период. Помимо этого, Еврокомиссия рассматривает возможность введения дополнительных ограничений для российских дипломатов. Однако подробности относительно предполагаемых изменений в процессе выдачи виз пока не раскрываются.
Еще в сентябре 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового соглашения с Россией. В связи с этим стоимость визового сбора увеличилась с 35 до 90 евро, а сроки рассмотрения заявок были значительно увеличены. Ряд государств ЕС, включая Польшу, Латвию, Литву, Эстонию и Чехию, полностью прекратили выдачу туристических виз гражданам РФ.
Ограничения для дипломатов
ЕС также обсуждает меры по ограничению передвижения российских дипломатов. В конце августа глава МИД Чехии Ян Липавский выступил с предложением полностью запретить свободное перемещение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны, что, по его словам, должно стать шагом по снижению возможностей Москвы. Липавский отметил изданию Politico, что такие послабления создают якобы неоправданные преимущества для РФ. Аналогичная инициатива была поддержана Польшей.
Банки
По информации Bloomberg, под обсуждаемые ограничения могут попасть около шести банков, однако их наименования пока официально не разглашаются. Учитывая опыт предыдущих санкционных раундов, под возможные меры могут попасть как крупные финансовые организации, так и региональные банки, обладающие доступом к международным платежам.
В июле в 18-й пакет ограничений были включены «Т-Банк», «Яндекс Банк», «Ozon Банк», еще 19 российских финансовых учреждений, а также четыре белорусских банка. Ожидается, что перечень будет расширен. По информации иностранного агентства, в новый санкционный список могут войти следующие банки:
- Россельхозбанк,
- Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ),
- все подразделения Альфа-Банка (включая дочернюю структуру в Беларуси; ранее ограничения касались только российских подразделений),
- Российский Региональный Экспортно-Импортный Банк (Росэксимбанк),
- Московский Кредитный Банк (МКБ),
- СМП Банк,
- ТрансКапиталБанк,
- Кредит Европа Банк.
Сейчас обсуждения продолжаются, поэтому с уверенностью утверждать, какие именно банки и криптовалютные биржи войдут в окончательный список, а также насколько достоверна информация западных СМИ, затруднительно. Кроме того, банки ряда стран СНГ рассматривают возможность введения ограничений на дистанционное открытие счетов и получение банковских карт для граждан России. Формальных запретов для частных лиц не предусмотрено, однако кредитные организации предпочитают избегать лишнего внимания со стороны регуляторов.
Платежные системы и карты
Особое внимание в ЕС уделяется российским платежным системам и банкам, выпускающим карты UnionPay, которые долгое время оставались одним из немногих способов для граждан РФ совершать операции за рубежом, пишет Bloomberg. В 2025 году обслуживание карт Россельхозбанка было прекращено в странах Европы, Индии, Канаде, Японии, а также в ряде других государств. Теперь под угрозой введения аналогичных ограничений оказываются и другие банки-эмитенты, в том числе АТБ.
Криптовалюта
Кроме того, Евросоюз рассматривает введение санкций в отношении российских криптовалютных платформ, задействованных для обхода действующих ограничений и осуществления переводов вне системы SWIFT. Такое решение приобретает особую актуальность на фоне отмечаемого регуляторами увеличения объемов криптовалютных операций между Россией и государствами, не входящими в ЕС.
«Борьба» с обходом санкций
Одной из примечательных особенностей нового пакета является возможное первое применение механизма Евросоюза, направленного на предотвращение обхода санкций. Как сообщает Bloomberg, в качестве примера приводится Казахстан, которому намерены запретить реэкспорт в Россию отдельных категорий оборудования.
Искусственный интеллект
В документе предусмотрено также положение, предусматривающее введение ограничений на применение искусственного интеллекта в военной области. Детальная информация по этому вопросу пока отсутствует, однако можно предположить, что речь идет о программных продуктах, способных использоваться в интересах обороны.
