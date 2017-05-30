07:58 30 мая 2017 0

Смс-предупреждения о надвигающемся урагане получили далеко не все жители Москвы и Московской области Фото: Илья Московец © URA.RU

Обрушившийся накануне на Москву и Московскую область ураган застал врасплох жителей региона. Многие из них пожаловались в соцсетях, что не слышали предупреждений о приближающейся непогоде и не получали никаких смс, а иначе не выходили бы из дома.

«Кто-нибудь получал смс-оповещение от #мчс на предмет ухудшения погодных условий или нам опять гонят?» — спрашивает пользователь Twitter под ником Alex Zhukov. «Смс не пришло (симки двух операторов, десятки коллег с той же проблемой), ТВ и радио на работе смотреть/слушать не принято», — написал обитатель «ВКонтакте» Дмитрий Минченков.

Смс-ки о надвигающейся стихии, которые могли бы предотвратить гибель горожан, пришли далеко не всем абонентам. При этом сотовые операторы считают, что это вина именно МЧС, сообщает портал «Утро.ру». Те же жители Москвы, кто получил уведомление, были проинформированы о дожде и грозе. Некоторые получили сообщение уже после урагана.

Между тем как заявил «Медузе» начальник управления информации МЧС России Алексей Вагутович, информирование москвичей «было достаточным». «Было организовано смс-информирование, и все операторы получили необходимый текст для рассылки. Помимо смс информация давалась в СМИ», — сказал Вагутович, добавив, что население информировали и другими способами, в том числе при помощи бегущей строки в транспорте и соцсетей.

«По радио и телевидению сообщалось, что оранжевый уровень опасности», — подчеркнул представитель МЧС. На вопрос, как предупреждать тех, у кого нет телевидения и радио, Вагутович сказал: «А почему мы должны? Информация дается — кто хочет, тот ее получает. А если вы читать не умеете, мне что с вами делать тогда?».

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на это заявление, не скрывая возмущения: «А если вы ничего не должны, зачем тогда вы нужны?», «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. — МЧС», «А почему мы должны оплачивать вас, если вы нас не можете уже даже предупредить об опасности? Не то что спасти порой».

«По радио и телевидению — это достаточно? Ими пользуется не так много людей, тем более на улице, плюс, надо включить в нужный момент, отошел на минуту и все. Где их хваленые смски, которые обычно приходят, чуть дождик капать начнет?» — отмечает пользователь Станислав Павлов.

Как сообщил источник РБК, экстренные службы Москвы направили запрос операторам связи на рассылку оповещений о приближающемся урагане только пользователям, находящимся в определенных районах столицы в определенное время.

По информации портала Life.ru, жертвами урагана в Москве и Подмосковье стали уже 13 человек. Количество пострадавших приблизилось к 150. Среди госпитализированных есть дети.