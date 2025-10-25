Наркокартели используют соки и специи для контрабанды кокаина в Европу

Наркокартели извлекают наркотики в нелегальных лабораториях в коммерческих районах, передает Bild Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Европейские наркокартели все активнее применяют сложные химические и технические методы для незаконного ввоза кокаина с продукцией и сырьем в контейнерах. Об этом сообщил президент Федерального управления криминальной полиции Германии (BKA) Хольгер Мюнх. Как он отметил, преступные структуры не ограничиваются маскировкой наркотиков под пищевые товары, а осваивают новые транспортные маршруты и совершенствуют процедуры переработки.

«Преступники изобретательны и могут гибко использовать свои порой огромные финансовые ресурсы для корректировки своих методов контрабанды», — заявил Мюнх. Его слова приводит издание Bild.

Для сокрытия запрещенных веществ преступники используют смешивание кокаина с соками, специями, пластмассой и иными продуктами, что не позволяет обнаружить наркотик при первичной проверке на таможне в портах и аэропортах, подчеркнул глава BKA. В дальнейшем, согласно данным ведомства, кокаин извлекается на нелегальных лабораториях, организованных в промышленных зонах, после чего препарат восстанавливается в пригодную для употребления форму. Подобные схемы существенно усложняют работу правоохранительных органов и требуют развития аналитических методов в лабораторных исследованиях.

Кроме того, эксперты обращают внимание на изменения в логистике наркоконтрабанды. Так, в 2023 году на крупных европейских транспортных узлах — в Антверпене и Роттердаме — было изъято порядка 175 тонн кокаина, тогда как в 2024 году этот показатель снизился до 69 тонн. По словам Хольгера Мюнха, сокращение объемов перехваченного наркотика не указывает на общее снижение поставок, а свидетельствует о трансформации маршрутов и использовании альтернативных путей транспортировки запрещенных веществ.

В связи с этим Федеральное управление криминальной полиции Германии и партнерские агентства Евросоюза вынуждены наращивать межведомственное взаимодействие и модернизировать контрольные механизмы в портах, на складах и при грузовых перевозках. Также отмечается необходимость усиления мониторинга пищевой и сырьевой продукции и расширения международного обмена оперативной информацией. Эксперты Bild предупреждают, что совершенствование методов маскировки наркотиков повышает риск их попадания в легальные товаропотоки. Это осложняет не только борьбу с контрабандой, но и обеспечение безопасности потребителей.