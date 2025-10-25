Рогов считает передачу Украине истребителей Mirage насмешкой над ВСУ

«Передача Украине устаревших и неудачных истребителей Mirage — это насмешка и удар по ВСУ. <...> Что касается ракет противовоздушной обороны Aster, то они не изменят ситуацию, так как российские ракеты способны их обходить», — отметил Рогов в разговоре с РИА Новости. Он также напомнил о ситуации с крушением истребителя на Украине, которая произошла летом 2025 года.