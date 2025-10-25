Рогов считает передачу Украине истребителей Mirage насмешкой над ВСУ
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Передача ВСУ устаревших французских истребителей Mirage выглядит как насмешка и не принесет Киеву значимого эффекта. С таким мнением выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Передача Украине устаревших и неудачных истребителей Mirage — это насмешка и удар по ВСУ. <...> Что касается ракет противовоздушной обороны Aster, то они не изменят ситуацию, так как российские ракеты способны их обходить», — отметил Рогов в разговоре с РИА Новости. Он также напомнил о ситуации с крушением истребителя на Украине, которая произошла летом 2025 года.
Ранее сообщалось, что Франция в ближайшие дни намерена поставить Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage. Это решение прозвучало на встрече «коалиции желающих», где страны обсуждали новые меры поддержки Киева на фоне продолжающегося вооруженного конфликта. Причем незадолго до этого сообщалось о крушении Mirage 2000 на Украине, которым управлял пилот ВСУ.
