В заксобрании Красноярского края начался конфликт из-за смерти ребенка

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов выразил свою позицию, комментируя сообщение о гибели 10-летнего мальчика от нападения бездомной собаки, тело которого с признаками укусов было обнаружено в поле. Терехов выступил с инициативой привлечь к ответственности тех депутатов, которые ранее высказались против рассмотрения закона, регулирующего вопросы обращения с безнадзорными животными.

«Вы косвенно виноваты в смерти этого ребенка! <...> Мне настолько стыдно находиться с вами в одном зале заседаний, что я близок к сложению полномочий!» — отметил он в личном telegram-канале.

Депутат также подчеркнул, что именно он единственный выступал за принятие соответствующего краевого закона, который уже был готов ко второму чтению. В заключение Денис Терехов охарактеризовал сложившуюся ситуацию фразой: «Власть с маленькой буквы „вэ“».

Сегодня в Красноярском крае на одном из полей обнаружено тело 10-летнего мальчика. Проезжавшие мимо автомобилисты заметили ребенка в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Теремок» Березовского района. По предварительным данным, утром мальчик вышел из дома и направился через поле к знакомому пастуху, который пас скот. Там его загрызла бездомная собака.