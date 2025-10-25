В базу сайта «Миротворец»* внесли еще 25 детей 2022 и 2023 годов рождения

За текущую неделю на сайт внесены данные около 100 двух- и трехлетних детей Фото: Илья Московец © URA.RU

Администраторы украинского ресурса «Миротворец»* (ресурс признаны экстремистским и заблокирован) внесли в базу данных 25 детей, родившихся в 2022 и 2023 годах. Значительная часть из них имеет украинское гражданство. Такие сведения следуют из материалов ресурса.

Детям инкриминируют «осознанное нарушение государственной границы» и «посягательство на суверенитет и территориальную целостность» Украины, передает ТАСС. В базе отмечается, что они пересекали контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе Ростовской области с ЛНР и ДНР. При этом в течение текущей недели на сайт было добавлено порядка 100 детей в возрасте двух и трех лет.

Ранее в список «Миротворца» неоднократно вносились несовершеннолетние в возрасте от двух до 17 лет. Так, в 2021 году в базу была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой тогда исполнилось 12 лет. Администрация ресурса утверждала, что она «принимает участие в антиукраинских пропагандистских акциях». Сама Савенкова, комментируя ситуацию, заявила, что публикация персональных данных детей на подобных интернет-ресурсах нарушает права ребенка.

