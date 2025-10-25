В Германии две сотни осужденных преступников вышли на свободу по ошибке

Более 260 осужденных преступников были ошибочно отпущены на свободу Фото: Илья Московец © URA.RU

Свыше 260 человек, осужденных за правонарушения, были ошибочно освобождены на территории Великобритании в период с марта 2024 по март 2025 года. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на информацию правительства. Согласно опубликованным данным, количество подобных случаев увеличилось на 128% по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

«233 преступника были по ошибке выпущены из тюрем, еще 29 человек — из зала суда», — передает телеканал. Данные были представлены на фоне резонансной истории с ошибочным освобождением осужденного нелегального мигранта из Эфиопии, Хадуша Кебату, которого готовили к депортации. Дело вызвало масштабные протесты по всей стране, учитывая, что Кебату признан виновным в совершении сексуальных преступлений.

23 сентября Магистратский суд английского города Челмсфорд приговорил Кебату к одному году лишения свободы по обвинению в домогательствах к 14-летней девушке и взрослой женщине. Позже его вывезли из пенитенциарного учреждения для передачи сотрудникам МВД с целью дальнейшего помещения в депортационный центр. Однако на одном из этапов перевозки местонахождение осужденный пропал — по сведениям полиции Эссекса, Хадуша Кебату смог бежать в Лондон. Это спровоцировали волну общественных выступлений с требованиями прекратить практику размещения нелегальных мигрантов в гостиницах. По действующим правилам, на время рассмотрения заявлений о предоставлении убежища, мигрантов стараются селить в специализированные центры, однако их числа недостаточно для покрытия всех нужд.

