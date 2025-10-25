Трамп решил потешить свое самолюбие

Трамп заявил, что в Белом доме не хватает места для проведения крупных мероприятий Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп, вероятно, присвоит свое имя новому бальному залу, который планируется построить на месте Восточного крыла Белого дома. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации.

«Президент Трамп, скорее всего, назовет свой новый бальный зал Белого дома стоимостью в 300 миллионов долларов в честь самого себя. Чиновники уже называют его „Бальным залом президента Дональда Трампа“. Скорее всего, это название закрепится», — передает телеканал.

Будучи опытным предпринимателем в сфере строительства — от создания гольф-клубов до офисных небоскребов, — Трамп неоднократно отмечал недостаток пространства для проведения масштабных мероприятий в Белом доме. По его словам, именно эта проблема послужила основанием для инициативы по возведению нового зала. Ранее президент заявлял о намерении построить рядом с резиденцией бальный зал стоимостью 200 миллионов долларов. При этом, как сообщил один из чиновников Белого дома, на реализацию данного проекта уже удалось собрать 350 миллионов долларов, в то время как на само строительство потребуется 300 миллионов. Представитель администрации не уточнил, каким образом будет распорядиться оставшейся суммой, отмечает телеканал.

