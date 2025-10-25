По факту драки мигрантов-строителей в Москве завели уголовное дело

По факту драки на территории ЖК возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственными органами Москвы возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных на территории жилого комплекса (ЖК) «Прокшино». Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Инцидент привлек значительное общественное внимание после появления в соцсетях видеозаписей, на которых зафиксировано, как группа мигрантов устроила драку.

«В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ», — написала Волк в своем telegram-канале. Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли полицейские наряды.

В результате проведенных мероприятий в отдел внутренних дел были доставлены порядка 40 человек для установления их возможной причастности к драке. Сейчас сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства происшествия и мотивы противоправных действий участников инцидента.

