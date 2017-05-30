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30 мая 2017
11:27  30 мая 2017 7

В российских больницах количество коек для беременных упало до уровня 1945 года

Клипарт, разное. Екатеринбург, роддом, горбольница40, гкб40
Сокращение коек для беременных в Минздраве объясняют развитием новых технологийФото: Владимир Жабриков © URA.RU

За последние 25 лет количество мест для беременных в стационарах уменьшилось практически вдвое. Причина — массовое закрытие роддомов в регионах. В минздраве ситуацию считают нормальной.

Текущее количество коек для беременных сопоставимо с показателем 1945 года, посчитали специалисты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата. По их данным, с 1990 по 2015 годы число койкомест для беременных в России сократилось со 122 тысяч до 69,4 тысячи. Статистику приводит РБК.

В ЦЭПР отмечают, что расположение крупного роддома не учитывает социальные и транспортные затруднения женщины, которой на последних сроках беременности может экстренно потребоваться помощь врачей.

В минздраве заявляют, что сокращение коек связано с развитием новых технологий. «Сегодня мировая тенденция — более ранняя выписка из лечебного учреждения домой. Поэтому потребность в койках уменьшается», — отметили в пресс-службе ведомства. Там также заверили, что в экстренных случаях для рожениц, живущих в отдаленных районах, готовы подключать авиацию.

В 2015 году Общероссийский народный фронт также проводил мониторинг учреждений родовспоможения в 72 регионах. По данным активистов, было закрыто 25 роддомов и 16 родильных отделений. Из-за этого упала территориальная доступность медицинской помощи для беременных.

Нина Калинина
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