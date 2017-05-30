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16:17  30 мая 2017 0

«Позвонила мама, сказала не паниковать». В Югре полиция начала готовиться к несанкционированным акциям Навального 12 июня

Митинг против закона о реновации Москвы. Москва, навальный алексей, полиция, задержание
Сторонникам Навального в ХМАО угрожают проблемамиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Воскресные "митинги Навального"
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Полиция Югры начала профилактические беседы с молодежью, которая может принять участие в несанкционированных акциях протеста, инициируемых Алексеем Навальным (ФБК). Сообщения об этом появились в группах в соцсетях, в которых зарегистрированы молодые югорчане.

По словам ученицы сургутского колледжа Анастасии Усовой, участковый пришел в учебное заведение, чтобы дать девушке подписать документ с информацией об ответственности за участие в незаконных мероприятиях. «Я была на уроке информатики. Внезапно звонит мама, предупреждает меня, что сейчас позвонят полицейские и спросят, где я сейчас нахожусь. Сказала не паниковать», — рассказала Усова.

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Во время разговора в колледже стражи правопорядка спрашивали, кто еще из знакомых девушки намерен идти на митинг, а потом дали подписать предостережение о последствиях участия в митингах Навального. «Там были написаны статьи, по которым я буду осуждена в случае посещения митинга. Около восьми пунктов, среди них порча имущества и ношение нацистской символики. Меня заставили подписаться под каждой угрозой. Сказали, что если митинг будет несанкционированный и я приду, то мне испортят личное дело, после чего меня на работу никто не возьмет. Посмеялись, сказали, что я еще молодая и у меня все впереди», — добавила девушка. По словам Анастасии Усовой, ей запретили фотографировать эту бумагу, но в сумке у полицейского она увидела еще сотни подобных бланков.

В полиции ХМАО официально не комментируют профилактическую работу. Как ранее сообщало «URA.RU», беседы с людьми, состоящими в группах о митингах Навального, проводят практически во всех муниципалитетах Югры. После них сочувствующие руководителю ФБК отказываются от ранее сделанных заявлений и просят администраторов сообществ удалить ссылки на них.

Команда Алексея Навального планировала открыть штабы в Югре, однако в назначенный срок этого не произошло. Считается, что одной из возможных причин этого оказался низкий электоральный рейтинг оппозиционера в ХМАО. По данным социологических исследований правительства региона, он составляет не более 1%.

Антон Степыгин
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