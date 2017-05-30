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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Свердловской области
14:38  30 мая 2017 0

Обвиняемого в избиении журналистов в Екатеринбурге привезли в суд из больницы

Константина Лущикова привезли в суд из инфекционного отделения ГКБ № 40Фото: Борис Лущиков

В суде Орджоникидзевского района Екатеринбурга сегодня, 30 мая, состоится очередное слушание дела по нападению на журналистов телекомпании «Ермак» и избиению клиента автосервиса. Заседание должно было начаться в 11 часов, но перенесено на 14.30 из-за неявки свидетелей по делу. В результате судебные приставы сами доставили свидетелей в суд. Также привезли в суд и одного из обвиняемых — 26-летнего Константина Лущикова. 26 мая из-за острой кишечной инфекции Лущикова, который находится под домашним арестом, на скорой помощи привезли в ГКБ № 40, в инфекционное отделение.

«Врачи пришли к выводу, что краткосрочный выезд в суд не повредит здоровью сына, поэтому сотрудники ФСИН привезли его сюда. Я допускаю, что это может быть так и есть, но допускаю и другое, что врачи пошли на поводу и отпустили больного человека», — рассказал «URA.RU» Борис Лущиков, второй обвиняемый по делу, отец Константина.

Напомним, житель Екатеринбурга Иван Волков обратился в редакцию «Ермака» с жалобой на автосервис в связи с некачественным ремонтом автомобиля. 28 июля 2016 года корреспондент и оператор прибыли к сервису для проведения съемки.

«Диалог с заместителем директора Борисом Лущиковым и менеджером по работе с клиентами Константином Лущиковым не удался. Началась драка, в ходе которой сотрудники автосервиса умышленно причинили мужчине-заявителю вред здоровью средней тяжести, — сообщила „URA.RU“ Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. — Оператор с корреспондентом продолжали вести съемку, тогда Константин Лущиков начал бить журналиста по руке и выбил из его рук микрофон, затем сотрудники мастерской вырвали видеокамеру из рук оператора, нанося ему удары, и бросили ее в кабинет директора. В результате действий Бориса и Константина Лущиковых телекомпании „Ермак“ был причинен имущественный ущерб на общую сумму свыше 979 тысяч рублей».

Лущиковы обвиняются по уголовным статьям «Воспрепятствование журналистской деятельности, соединенное с насилием и повреждением имущества», «Умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью» и «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

Это не первый случай избиения журналистов «Ермака». Ранее было возбуждено уголовное дело против собаколовов из Артемовского.

Александр Лукманов
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