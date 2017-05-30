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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Свердловской области
15:18  30 мая 2017 0

Сотни уральцев несколько часов стояли в очереди, чтобы бесплатно попасть к врачу. ФОТО

В поликлинике возникла давка за талонамиФото: соцсети

Несколько сотен жителей Каменска-Уральского простояли в многочасовой очереди, чтобы попасть на бесплатный прием к врачам.

Инцидент произошел в поликлинике №1.

«Мне нужно было записаться к эндокринологу. Талоны на бесплатное посещение выдают только раз в месяц. По телефону и через Интернет записывают, только если есть направление от другого врача. Поэтому с раннего утра там была очередь человек в 500», — рассказала «URA.RU» местная жительница Елена Таратюнкина.

Проблемы с записью, по словам горожан, были и к другим специалистам, например, к неврологу и в кабинет УЗИ.

«За такое безобразие надо на кол сажать. Хрен с ним, здоровые мужики стоят, дак ведь инвалидов полно, которые еле дышут», — заметил в соцсетях Олег Черный.

«Простояла несколько часов, так и не взяла талон», — пожаловалась Диана Юлдашева.

Получить комментарий заведующей поликлиники не удалось. По доступным телефонам никто не отвечает.

Данил Бардин
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