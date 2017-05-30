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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Свердловской области
15:50  30 мая 2017 2

«Приходите со своим». В уральском роддоме не хватает градусников для малышей

Неработающий роддом в Заречном, построенный в 2011 году
В роддоме говорят, что личные градусники нужны для гигиены матери и ребенкаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Каменска-Уральского жалуются, что в местном роддоме не хватает термометров.

«В перинатальном центре нет градусников. Требуют приносить свои. Я для своей женщины купил, конечно, но ведь мы платим в ФОМС», — рассказал «URA.RU» местный житель Ильяс Салигжанов.

Свою точку зрения мужчина также изложил в одном из городских пабликов.

«Градусники всегда приносили свои. В роддоме их и не было. По крайней мере последние пять лет», — ответила мужчине Анастасия Василева.

«Обоснование необходимости приносить свои градусники их изначальным отсутствием — это пять баллов. Были времена, когда в больницах и не кормили — тупо было нечем. Давайте велим больным со своими туесками приходить. И со своим пенициллином — его до войны тоже не было», — парировал Салигжанов.

В перинатальном центре «URA.RU» рассказали, что личные градусники нужны для гигиены матери и ребенка.

«Да, мы просим, чтобы приносили термометры с собой. Но это требование личной гигиены. Если градусника не будет, мы все равно женщину и малыша без присмотра не оставим. Но лучше их все же купить», — отметили в роддоме.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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