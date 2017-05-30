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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Курганской области
17:22  30 мая 2017 0

В гордуме Кургана после ухода Якушева упразднят должность вице-спикера

Брифинг Руденко Поршань Курган, руденко сергей
Сергей Руденко возвращает в структуру должность управляющего делами аппарата главы городаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Должность первого заместителя председателя Курганской городской думы упраздняется, а функции вице-спикера будут переданы управляющему делами аппарата главы города. Эта ставка появится в структуре гордумы в ближайшее время, сообщил «URA.RU» глава города Сергей Руденко.

Руденко отметил, что ранее такая должность существовала, но была упразднена, а функции отчасти были возложены на первого заместителя председателя гордумы. После досрочного сложения полномочий Александра Якушева в гордуме решили вернуться к прежней структуре. «Управляющий будет заниматься чисто аппаратной работой, которая будет связана с подготовкой решений, материалов, руководством аппарата главы города», — отметил Сергей Руденко.

Таким образом, у главы города Кургана остануется два заместителя — Игорь Прозоров и Вячеслав Тяжельников. Претендентов на новую должность пока не называют. До 2014 года обязанности руководителя аппарата главы города и Курганской городской думы исполняла Елена Недавняя.

Анна Бояркина
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