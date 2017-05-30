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Главные новости Тюменской области
17:45  30 мая 2017 0

Тюменские эсеры собираются объединиться с коммунистами

Кандидат в губернаторы Пискайкин. Пресс-конференция за 4 дня до выборов. Тюмень, пискайкин владимир
Владимир Пискайкин уже планирует выборные кампании 2017 и 2018 годовФото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменские эсеры и коммунисты на предстоящих выборах в районные думы юга Тюменской области будут помогать друг другу в предвыборной агитации. Однако о выдвижении общих кандидатов речь не идет, заявил на пресс-конференции 30 мая лидер справедливороссов региона Владимир Пискайкин.

«Справедливая Россия» примет участие в выборах в Ишимскую и Вагайскую районные думы 10 сентября 2017 года, заявил вице-спикер Тюменской областной думы от оппозиции Владимир Пискайкин. «Партия обязана участвовать в выборах, иначе она должна самораспуститься и закончиться, — категорично сказал лидер эсеров. — Нам непросто участвовать в таких выборах, но в прошлом нам удавалось успешно выступать на них. Вспомните, в Думе Мальковского сельского поселения у нас было большинство».

Пискайкин отметил, что «Справедливая Россия» и КПРФ будут помогать друг другу на ближайших выборах. «Мы с коммунистами как-то ближе друг к другу, так что помогаем, например, газеты разносить. Это как у бизнесменов, когда, скооперировавшись, легче что-то делать, — отметил эсер. — Взгляды на некоторые вещи у нас, конечно, расходятся с коммунистами, но в борьбе все средства хороши».

Речь о выдвижении общих кандидатов от «Справедливой России» и КПРФ при этом не идет. Пискайкин объяснил это слишком сильной разницей во взглядах. «Если мы будем слушать коммунистов, у нас будет одна партия, как была КПСС, ведущая и направляющая. Мы все-таки за конкуренцию. Но там, где с ними можно блокироваться, бороться вместе с КПРФ против „Единой России“ удобнее. Мы будем с ними сотрудничать — сто процентов», — пообещал Пискайкин.

Также главный справедливоросс Тюменской области рассказал, кто возглавит список эсеров на выборах в городскую Думу Тюмени в 2018 году. Лидером станет действующий депутат гордумы от «СР» Владимир Гороховцев, получивший мандат только осенью 2017 года, после избрания Сергея Морева в парламент региона. Владимир Пискайкин добавил, что в списке будут представлены молодые члены партии. Эсер надеется, что в 2018 году его партия сможет увеличить представительство в городской Думе Тюмени до двух человек.

Николай Бастриков
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