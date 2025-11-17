Александра Кузнецова утверждает, что ее сожитель повесил на нее миллионные долги и избил Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменец оформил на сожительницу миллионные долги и избил ее из-за отказа купить новый мотоцикл. Инцидент произошел пять месяцев назад. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила пострадавшая Александра Кузнецова. Ранее девушка поделилась своей историей, опубликовав видео в социальных сетях.

«За время совместного проживания я оформила на себя кредиты для своего молодого человека на сумму 2,5 миллиона рублей. Начались просрочки по платежам. Мы ссорились из-за того, что он не платил эти долги. В этот же день он сказал, что собирается купить себе новый мотоцикл, я отказала. Тогда конфликт и обострился. Я на нервах попыталась выйти из дома, а он начал мне дверью прижимать руку», — сообщила Александра.

По ее словам, последнее, что она помнит это замах руки. Далее потеря сознания, больница и врачи. После осмотра медицинское заключение о травмах забрал ее бывший сожитель, не предоставив ей копии. Пара разошлась через месяц после инцидента.

К настоящему моменту его семья погасила 1,5 миллиона, но остаток долга составляет еще 850 тысяч рублей. Кузнецова утверждает, что сожитель отказывается возвращать эти деньги, считая, что ничего ей не должен. Помимо этого, на мужчине также числится задолженность по алиментам в размере 40 тысяч рублей.

Сейчас Александра Кузнецова собирается написать заявление в полицию. Она планирует получить новые медицинские заключения, чтобы приложить их к заявлению. URA.RU связалось с мужчиной, однако он отказался давать подробный комментарий о произошедшем.

«Я не заинтересован в этом, потому что если я вам дам комментарии, мне еще сотни раз придется рассказывать историю другим изданиям. Этим заниматься я не хочу. Поэтому, пусть люди сами в своей голове додумывают и делают те выводы, которые хотят», — заявил он.