Продавать нецелесообразно: тюменскую птицефабрику исключат из списка приватизации

Птицефабрика останется в собственности региона Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Птицефабрика «Боровская» будет исключена из списка имущества Тюменской области, подлежащего приватизации. Информация об этом опубликована на сайте правительства. Продажу акций предприятия каким-либо способом, кроме аукциона (который не состоялся) считают неэффективной мерой.

«Из раздела „Перечень хозяйственных обществ, находящиеся в государственной собственности Тюменской области акции, доли в уставных капиталах которых планируются к приватизации в 2025 году“, исключить акции АО „Птицефабрика „Боровская“. В связи с отсутствием потенциального интереса к приобретению указанных акций“, — говорится в проекте документа властей.