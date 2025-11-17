Продавать нецелесообразно: тюменскую птицефабрику исключат из списка приватизации
Птицефабрика останется в собственности региона
Птицефабрика «Боровская» будет исключена из списка имущества Тюменской области, подлежащего приватизации. Информация об этом опубликована на сайте правительства. Продажу акций предприятия каким-либо способом, кроме аукциона (который не состоялся) считают неэффективной мерой.
«Из раздела „Перечень хозяйственных обществ, находящиеся в государственной собственности Тюменской области акции, доли в уставных капиталах которых планируются к приватизации в 2025 году“, исключить акции АО „Птицефабрика „Боровская“. В связи с отсутствием потенциального интереса к приобретению указанных акций“, — говорится в проекте документа властей.
Там также указано, что ранее аукцион по продаже актива был признан несостоявшимся. На него не заявилось ни одного участника. А продажу акций иными способами приватизации в правительстве считают нецелесообразной и неэффективной для областного бюджета.
