Продавать нецелесообразно: тюменскую птицефабрику исключат из списка приватизации

«Боровскую» исключат из приватизационного списка имущества Тюменской области
17 ноября 2025 в 15:15
Птицефабрика останется в собственности региона

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Птицефабрика «Боровская» будет исключена из списка имущества Тюменской области, подлежащего приватизации. Информация об этом опубликована на сайте правительства. Продажу акций предприятия каким-либо способом, кроме аукциона (который не состоялся) считают неэффективной мерой.

«Из раздела „Перечень хозяйственных обществ, находящиеся в государственной собственности Тюменской области акции, доли в уставных капиталах которых планируются к приватизации в 2025 году“, исключить акции АО „Птицефабрика „Боровская“. В связи с отсутствием потенциального интереса к приобретению указанных акций“, — говорится в проекте документа властей.

Там также указано, что ранее аукцион по продаже актива был признан несостоявшимся. На него не заявилось ни одного участника. А продажу акций иными способами приватизации в правительстве считают нецелесообразной и неэффективной для областного бюджета.

