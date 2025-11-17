Тюменцу заплатят свыше 15 миллионов рублей за землю, необходимую для продления дороги

Дорогу построят на участке от Московского тракта до Интернациональной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителю Тюмени заплатят 15 миллионов рублей за изымаемую землю, необходимую для продления улицы Ставропольская. Дорогу построят на участке от Московского тракта до Интернациональной. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Изъять земельный участок и жилой дом по адресу: город Тюмень, улица Амурская по цене выкупа за 15 087 917 рублей. Включая возмещение убытков в размере 292 024 рублей», — рассказали агентству в пресс-службе.