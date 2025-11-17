Логотип РИА URA.RU
Тюменка хотела заработать и потеряла 2,5 миллиона рублей

За неделю мошенники выманили у тюменцев более 18 миллионов рублей
17 ноября 2025 в 14:51
«Улов» преступников за семь дней превысил 18 млн рублей

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

За неделю жертвами мошенников стали 74 жителя Тюменской области. Они отдали преступникам более 18 миллионов рублей. Самая крупная сумма в рамках одного эпизода — 2,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона.

«За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 74 жителя региона. Общая сумма похищенных средств — более 18 миллионов. Наибольшая за один эпизод — 2,5 млн», — рассказали в ведомстве.

Одной из пострадавших стала тюменка, которую преступники убедили перевести на банковские счета 2,5 миллиона рублей. Это якобы должно было помочь женщине получить дополнительный заработок. Переписку с мошенниками она вела в Telegram.

