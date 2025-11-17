Тюменка хотела заработать и потеряла 2,5 миллиона рублей
«Улов» преступников за семь дней превысил 18 млн рублей
За неделю жертвами мошенников стали 74 жителя Тюменской области. Они отдали преступникам более 18 миллионов рублей. Самая крупная сумма в рамках одного эпизода — 2,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона.
«За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 74 жителя региона. Общая сумма похищенных средств — более 18 миллионов. Наибольшая за один эпизод — 2,5 млн», — рассказали в ведомстве.
Одной из пострадавших стала тюменка, которую преступники убедили перевести на банковские счета 2,5 миллиона рублей. Это якобы должно было помочь женщине получить дополнительный заработок. Переписку с мошенниками она вела в Telegram.
