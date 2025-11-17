Тюменка хотела заработать и потеряла 2,5 миллиона рублей

«Улов» преступников за семь дней превысил 18 млн рублей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

За неделю жертвами мошенников стали 74 жителя Тюменской области. Они отдали преступникам более 18 миллионов рублей. Самая крупная сумма в рамках одного эпизода — 2,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона.

