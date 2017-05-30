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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Курганской области
18:44  30 мая 2017 0

Уральский сенатор объяснил рост цен на сельхозтехнику. «Кроме корпуса — ни одной российской детали»

День Уральского поля 2015 Курганская обл село Крестовское, сельскохозяйственная техника, ростсельмаш, комбайны
Лисовский считает, что необходимо изменить порядок распределения субсидий производителям техникиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Несмотря на миллиардное субсидирование производителей сельскохозяйственной техники, продукция «Ростсельмаша», например, за три года подорожала на 75%. При этом Минпромторг отчитывается о снижении стоимости сельхозтехники. Об этом заявил сенатор Сергей Лисовский во вторник, 30 мая, выступая на заседании Курганской областной думы.

«На самом деле что происходит: берется стандартная модель, меняется форма зеркал или кабины, присваивается новый номер модели или формат. Старая модель в цене может упасть, хотя ее в принципе уже нет, а новая модель, которая по потребительским качествам не отличается от предыдущей, вырастает в цене. Поэтому формально в отчетности роста цены на технику нет. Фактически же этот рост достаточно существенный», — пояснил сенатор.

По словам Лисовского, в комбайнах «Ростсельмаша» нет ни одной российской детали, кроме металлического корпуса. «Там даже провода китайские», — заметил он.

«Более того, все субсидии распределяются только на два предприятия — „Ростсельмаш“ и „Кировский тракторный завод“. Это достойные предприятия, но у нас существует много производителей сельхозтехники по всей стране, они практически лишены этой поддержки, — подчеркнул Лисовский, — Здесь напрашивается вопрос о коррумпированности чиновников, которые не замечают других производителей».

Лисовский отметил, что в составе комитета Совфеда ведется «очень серьезная работа по этому вопросу». «Я уверен, она приведет к снижению стоимости российской техники, и программа субсидирования начнет работать в правильном направлении», — заключил он.

В этом году производителям сельхозтехники выделено 13,5 млрд рублей субсидий.

Анна Бояркина
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