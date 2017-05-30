Отдых без нищих: Собчак предложила ввести в Монако налог для туристов

19:31 30 мая 2017 0

"Пробег в Москве пропустила, наверстываю хайкингом в горах" Фото: instagram Ксении Собчак

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что в Монако следует ввести налог для туристов, чтобы богатым людям было где отдыхать. Запись она опубликовала в Instagram.

Под одной из фотографий Ксения сообщает о том, что сейчас находится в Бутане, где желающие приехать в страну обязаны ежедневно тратить 250 долларов и платить налог 70 долларов за каждый день пребывания. Ксения высказала мысль, что данную меру стоит подсказать принцу Монако Альберту.

«Надо такой закон подсказать принцу Альберту, а то в Монако в августе фотографирующих „бохатую жизнь“ стало столько, что „бохатая жизнь“ в Монако раньше конца сентября и носа теперь не сует», — пишет Собчак.

Комментарии не заставили себя долго ждать: «Как же вы без нас, без обычных людей — перед кем понтоваться-то и нос задирать? Скучно будет. Хорошо, что хоть принц Монако с мозгами в отличие от некоторых», — написала подписчица sweetchupa.

«Да вы, Ксения, на нищебродах и зарабатываете. Молитесь, чтобы не было революции, а то будете потом детям рассказывать небылицы из-под кустов картошки, какая же была роскошь», — ответила ms_kochebon.