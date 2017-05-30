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30 мая 2017
22:25  30 мая 2017 0

Путин призвал Запад отказаться от «мифических российских угроз»

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., путин владимир
Странам следует сотрудничать в сфере безопасности, считает президентФото: Владимир Андреев © URA.RU

Западным странам следует сосредоточиться на проблеме терроризма вместо придумывания «российской угрозы», считает президент РФ Владимир Путин. Он призвал другие страны к сотрудничеству в сфере безопасности и других направлениях.

Путин призвал отказаться от нагнетания обстановки, «мифических российских угроз» и «гибридных войн». «Сами напридумывали, а потом сами себя пугаете…» — заявил глава государства журналистам газеты Le Figaro, пишет «Федеральное агентство новостей».

Президент подчеркнул, что главной проблемой на сегодняшний день остается терроризм, и странам следует обратить внимание на то, что теракты происходят по всему миру, в том числе во Франции, Бельгии и России. Помимо этого, идет война на Ближнем Востоке, напомнил Владимир Путин. «Вот о чем надо думать, а мы все рассуждаем о том, какие угрозы Россия создает», — резюмировал он.

Как писало «URA.RU» ранее, 30 мая Украина завела на Россию уголовное дело по обвинению в «гибридной войне» в Донбассе. В обвинении фигурируют должностные лица, сотрудники госорганов РФ, а также органы местного самоуправления Крыма.

Юрий Викторов
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