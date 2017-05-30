20:38 30 мая 2017 1

Нападая на Россию, укрепляемся в Европе Фото: torange.biz

Киев завел уголовное дело против Москвы из-за продолжающейся войны в Донбассе.

Служба безопасности Украины заявила об этом во вторник, 30 мая. В обвинении фигурируют должностные лица, сотрудники госорганов РФ, а также органы местного самоуправления Крыма, передает агентство Nation News.

Власти Киева на протяжении последних лет неоднократно обрушиваются с обвинениями на Москву. Украинские политики обвиняют Россию в развязывании конфликта в Донбассе. Москва последовательно опровергает обвинения, отмечая, что для России самое важное — урегулировать конфликт и добиться прекращения войны на юго-востоке.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что украинские спецслужбы пресекли продажу «пророссийских» телевизоров.