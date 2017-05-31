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Главные новости Челябинской области
09:20  31 мая 2017 0

Теща депутата Госдумы не добилась снятия ареста с челябинского «Гринфлайта»

Гринфлайт Челябинск, стройка, я буду здесь жить
Строительство микрорайона обещают завершить к концу 2018 годаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Спасти челябинских дольщиков «Гринфлайта»
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Два соучредителя челябинской строительной компании «Гринфлайт», Маргарита Бутакова и ООО «Центр современных технологий», не смогли добиться снятия ареста со своих долей. Областной суд во вторник, 30 мая, рассмотрел жалобу истцов и оставил в силе решение Центрального районного суда Челябинска о наложении ареста на их собственность в рамках расследования двух уголовных дел: по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупных размерах) и по ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Первое уголовное дело, по факту мошенничества, расследуется в отношении неопределенного круга лиц, и было возбуждено 14 июля 2016 года. По версии силовиков, со счетов «Гринфлайта» вывели около 11 млрд рублей средств дольщиков, предназначавшихся для возведения микрорайона «Академ риверсайд». Из-за возникших финансовых проблем строительство остановилось, а фирма вошла в стадию банкротства. В рамках второго уголовного дела уже предъявлено обвинение экс-гендиректору «Гринфлайта» Сергею Мануйлову. Он находится под подпиской о невыезде.

В ООО «Гринфлайт» четыре учредителя. 40 процентов доли принадлежит бизнесмену Александру Москалюку, ныне проживающему в Израиле. На его долю арест был наложен еще тогда, когда Москалюк стал фигурантом уголовного дела о коррупции в сфере медицины, получившей название «дело Тесленко». В рамках этого же расследования позже возбудили уголовное дело в отношении экс-губернатора Михаила Юревича.

По 20 процентов у Маргариты Бутаковой, тещи депутата Госдумы и делового партнера Юревича Вадима Белоусова и ООО «Центр современных технологий». Арест на их доли был наложен 12 января 2017 года, а 13 апреля продлен до 14 июня. Еще 20 процентов принадлежит ООО «Медиа-стиль», собственником которого является Сергей Мануйлов, чья доля арестована в прошлом году. Ранее были заблокированы и счета фирмы, но их открыли, так как это необходимо для продолжения строительства проблемного микрорайона.

Из-за финансового краха «Гринфлайта» к концу 2015 года проблемы возникли у 4,5 тыс. дольщиков. Для решения вопросов в правительстве области создана рабочая группа. Компанию возглавил Олег Лакницкий. Три дома достроили в 2016 году, 13 домов планируют сдать в 2017 году, строительство микрорайона обещают завершить к концу 2018 года.

Альбина Золотухина
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