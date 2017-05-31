Теща депутата Госдумы не добилась снятия ареста с челябинского «Гринфлайта»

|
31 мая 2017
30 мая 2017
29 мая 2017
|
Загрузка...
|
Самое комментируемое
|+107
|В Кургане школьникам, у которых нет по 17 тысяч на выпускной, посоветовали искать спонсоров
|+88
|У Югры появится новый герб. ЭСКИЗ
|+75
|Каждый третий россиянин вынужден экономить на мясе и колбасе
|+75
|«Запомните главное — когда сдавать финансовый отчет в патриархию»
|+74
|Подростки разгромили полицейскую машину на фестивале красок в Челябинске. ВИДЕО
Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») регламентирует отношения между ООО «Ура.ру» (далее — Общество) – российским информационным агентством и физическим или юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее – Пользователь) по использованию сайта ura.ru (далее – Сайт). Настоящее Соглашение является публичной офертой Общества. Используя Сайт, в том числе, путем просмотра страниц и материалов Сайта, добавления информации, Пользователь подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящим Пользовательским соглашением и означает присоединение Пользователя к настоящему Соглашению и безоговорочное принятие его условий путем осуществления конклюдентных действий.
Принимая настоящее Соглашение, Пользователь:
Общество оставляет за собой право:
Общество не несет ответственности: