{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,52
Динамика за 2 недели
Евро 62,95
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 мая 2017
30 мая 2017
07:57  31 мая 2017 0

«Яндекс» показал испытания своего беспилотного автомобиля. ВИДЕО

Пресс-конференция по услугам от Яндекса. Екатеринбург, яндекс
"Яндекс" представил свой вариант беспилотного автомобиля, который не требует вмешательства человека в события на дорогеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Яндекс» продемонстрировала прототип беспилотного автомобиля. Видеоролик с испытаний появился на видеохостинге YouTube. За работой машины наблюдал специалист, находившийся в салоне.

Автомобиль оборудован системой автопилота пятого уровня, которая позволяет человеку на вмешиваться в события, происходящие на дороге, сообщает «Федеральное агентство новостей». Отмечается, что машина способна реагировать на возможные помехи и препятствия: во время испытания она объехала грузовик и баки.

При создании прототипа беспилотного авто использовали геолокацию, навигацию, компьютерное зрение и другие технологии таких проектов, как «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Навигатор», уточняет информагентство Nation News.

В машину также встроили видеокарту Nvidia GTX GPU и технологию Velodyne LiDAR. Последняя позволяет считывать местность, дополняет телеканал 360.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров