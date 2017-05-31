07:57 31 мая 2017 0

"Яндекс" представил свой вариант беспилотного автомобиля, который не требует вмешательства человека в события на дороге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Яндекс» продемонстрировала прототип беспилотного автомобиля. Видеоролик с испытаний появился на видеохостинге YouTube. За работой машины наблюдал специалист, находившийся в салоне.

Автомобиль оборудован системой автопилота пятого уровня, которая позволяет человеку на вмешиваться в события, происходящие на дороге, сообщает «Федеральное агентство новостей». Отмечается, что машина способна реагировать на возможные помехи и препятствия: во время испытания она объехала грузовик и баки.

При создании прототипа беспилотного авто использовали геолокацию, навигацию, компьютерное зрение и другие технологии таких проектов, как «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Навигатор», уточняет информагентство Nation News.

В машину также встроили видеокарту Nvidia GTX GPU и технологию Velodyne LiDAR. Последняя позволяет считывать местность, дополняет телеканал 360.