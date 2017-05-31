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31 мая 2017
30 мая 2017
Главные новости Свердловской области
13:25  31 мая 2017 3

«На земле лежат люди». Росгвардия ворвалась на стройку в Екатеринбурге

Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, спецподразделение, росгвардия, собр, омон, бойцы
В Екатеринбурге проводится операция «Нелегал»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге правоохранители устроили облаву на строительную площадку. Как рассказали очевидцы, на месте действуют вооруженные силовики.

«На стройке около перекрестка Технической — Кишиневской бегает спецназ с автоматами. На земле лежат люди!» — описал происходящее очевидец.

В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу «URA.RU» сообщили, что в городе проводится операция «Нелегал».

«В рамках мероприятий участковые, уголовный розыск при поддержке Росгвардии проверяют места скопления иностранных граждан для проверки на причастность к преступлениям и нарушениям на территории города. Кроме того, проверяется соблюдение миграционного законодательства», — отметили в ведомстве.

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Силовики ищут иностранцев-преступников Фото: Иван Калинин

Сергей Дианов
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