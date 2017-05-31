{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,52
Динамика за 2 недели
Евро 62,95
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 мая 2017
30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Тюменской области
14:18  31 мая 2017 0

Тюменец сядет за рассылку почты

Инвестиции, хакеры. Клипарт. Екатеринбург, компьютер, хакер, взломщик, хакеры, програмист, хакерство
Тюменец взломал восемь сайтовФото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени готовятся судить хакера Андрея Кандыбу за взлом восьми интернет-сайтов. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, Кандыба скачал в Интернете вредоносную компьютерную программу и с ее помощью несанкционированно зашел на восемь интернет-сайтов. На одном из ресурсов он разместил скрипты биржи ссылок, чтобы зарабатывать на этом. Кроме того, через серверы трех взломанных сайтов мужчина организовал рассылку вредоносных email-сообщений.

Преступника выявили сотрудники УФСБ России по Тюменской области. Теперь в отношении хакера возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров