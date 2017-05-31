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31 мая 2017
15:10  31 мая 2017 2

Эстонцы увидели в мультфильме «Маша и Медведь» пропаганду войны

Форум Единая Россия. Челябинск., медведь
Доброго медведя эстонцы воспринимают как агрессораФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мультфильм «Маша и Медведь» является частью гибридной войны, считают власти Эстонии. Они отмечают, что у народов Балтики медведь в мультфильме символизирует Россию.

Преподаватель Таллинского университета Приит Хыбемяги признался, что его подопечные очень любят российский мультсериал, однако с первой серии он сам и студенты поняли, что данный мультфильм пропагандирует военные действия, а вернее — использование российскими войсками «мягкой силы», пишет портал «Дни.ру».

Прииту убежден, что жестокий образ России (Медведя) заменяется для зрителей мягким и добрым. Созданием такого образа, по мнению таллиннского преподавателя, Россия пытается расшатать устои Эстонии. «Навязывание детям положительного образа России опасно для безопасности Эстонии», — заявляет Приит Хыбемяги. Он добавляет, что речь идет о манипуляции и промывании мозгов за счет красивой формы пропаганды в мультфильме.

На данный момент мультсериал «Маша и Медведь» является одним из самых популярных телепроектов в мире. Его серии переведены более чем на 30 языков.

Нина Калинина
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