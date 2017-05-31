15:39 31 мая 2017 0

«Справедливая Россия» организовывала несколько митингов с требованием отставки Якоба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отчет главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба о своей деятельности по итогам 2016 года грозит обернуться политическим скандалом.

Как заявил «URA.RU» депутат от «Справедливой России» в городской думе Александр Караваев, он вместе с коллегами по партийной группе готовит серию острых вопросов к сити-менеджеру. В частности, думцы потребуют объяснить решение об отмене ряда популярных автобусных маршрутов, грозящее спровоцировать этим летом социальные протесты. Они также попросят обосновать ряд сомнительных бюджетных трат.

В предыдущие годы Александр Караваев неоднократно выступал с инициативой о досрочной отставке Якоба. «В этот раз отставки требовать не будем, но накануне губернаторских выборов работать Якоба точно заставим», — говорит «справедливоросс».

Караваев призвал всех коллег присоединиться к депутатской группе «СР». Отчет Александра Якоба пройдет на последнем июньском заседании гордумы.