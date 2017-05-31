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31 мая 2017
30 мая 2017
Главные новости Свердловской области
15:39  31 мая 2017 0

«Справедливая Россия» начинает очередную атаку на сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба

Митинг на Площади 1905 года против Александра Якоба. Справедливая Россия отправляет сити-менеджера в отставку. Екатеринбург, якоб уходи, митинг против якоба
«Справедливая Россия» организовывала несколько митингов с требованием отставки ЯкобаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отчет главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба о своей деятельности по итогам 2016 года грозит обернуться политическим скандалом.

Как заявил «URA.RU» депутат от «Справедливой России» в городской думе Александр Караваев, он вместе с коллегами по партийной группе готовит серию острых вопросов к сити-менеджеру. В частности, думцы потребуют объяснить решение об отмене ряда популярных автобусных маршрутов, грозящее спровоцировать этим летом социальные протесты. Они также попросят обосновать ряд сомнительных бюджетных трат.

В предыдущие годы Александр Караваев неоднократно выступал с инициативой о досрочной отставке Якоба. «В этот раз отставки требовать не будем, но накануне губернаторских выборов работать Якоба точно заставим», — говорит «справедливоросс».

Караваев призвал всех коллег присоединиться к депутатской группе «СР». Отчет Александра Якоба пройдет на последнем июньском заседании гордумы.

Константин Джултаев
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