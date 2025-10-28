Кто такой Алексей Кузнецов, которому вновь доверили управлять МУГИСО

Алей Кузнецов вновь стал главой МУГИСО и заместителем губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На заседании законодательного собрания Свердловской области, которое прошло 28 октября, депутаты утвердили кандидатуру Алексея Кузнецова на пост заместителя губернатора — министра по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО). Эту должность он занимает с 2022 года. Подробнее о чиновнике — в материале URA.RU.

Карьера

Кузнецов родился в Тобольске в 1977 году. На данный момент ему 58 лет. В 2002 году он закончил Уральскую государственную юридическую академию. Далее он вернулся в родную область, чтобы работать там в прокуратуре. С 2007 он начал работать на муниципальной службе в Тюмени, работал в администрации, где занимал руководящие должности.

С 2011 года Кузнецов начал работу в полпредстве УрФО, где был советником департамента аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, а в 2012 начал работу в правительстве Свердловской области, где стал заместителем министра природных ресурсов и экологии. С 2022 года Кузнецов занял один из ключевых постов в правительстве, став заместителем губернатора — министром по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Продолжение после рекламы

Работа Кузнецова в МУГИСО

Под руководством Алексея Кузнецова министерство стало одним из самых активных органов исполнительной власти на Среднем Урале. Была развернута системная работа с бизнесом и населением, в том числе через выездные «Дни министерства» в муниципалитетах. За 2024-2025 годы в аренду было сдано 23 сельскохозяйственных объекта площадью более 6800 гектаров, а малым и средним компаниям предоставлялись скидки на арендные платежи до 90%.

Оценка Кузнецова

Как отметила председатель заксобрания Людмила Бабушкина, у депутатов «накоплен большой опыт конструктивного сотрудничества» с ведомством, которым руководит Кузнецов. Сам Алексей Кузнецов поблагодарил губернатора и депутатов за доверие и подтвердил готовность продолжить работу. В 2023 году чиновник занял 51 место в «ТОП-100 влиятельных людей Свердловской области».