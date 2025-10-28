Девочку, выжившую в страшной аварии в Ревде, эвакуируют в Екатеринбург
Школьницу доставят в областную детскую больницу №9
Девочку, выжившую в страшной аварии в Ревде (Свердловская область), госпитализируют в областную детскую больницу №9. В данный момент она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом рассказала заведующая отделения анестезиологии и реанимации РГБ Елена Некрасова.
«После гемотрансфузии (переливания крови — прим. URA.RU) мы вызовем бригаду медицины катастроф, ее эвакуируют в областную детскую больницу №9. У нее очень тяжелая травма и сильный шок», — приводит слова Некрасовой «Ревдинский рабочий».
Вечером 27 октября водитель сбил трех девочек, которые стояли на тротуаре в ожидании зеленого сигнала светофора. Двое сестер в возрасте 7 и 9 лет погибли, а 11-летняя девочка выжила. Как рассказали в больнице, с места ДТП она поступила в сознании с множественными повреждениями костей обеих ног и ушибом головного мозга средней степени тяжести.
Предположительно, виновником аварии стал 37-летний Михаил, который недавно вернулся с СВО. Предварительно, он сел за руль пьяным, не справился с управлением и влетел в троих девочек на светофоре, после чего врезался в здание продуктового магазина «Монетка».
