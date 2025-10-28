Власти Екатеринбурга помогут купить жилье семьям без детей
Помогая с покупкой жилья, власти хотят спасти молодые семьи от развода
В Екатеринбурге молодым семьям без детей помогут с покупкой жилья. Городские власти запустят новую программу «Доступное жилье молодым семьям» на 2026–2030 годы, сообщается на сайте администрации Екатеринбурга.
«Одна из важных задач для молодых людей, вступающих в брак, — решение жилищной проблемы. Основные трудности в решении жилищных проблем молодых семей часто связаны с недостаточным материальным благосостоянием, высокими процентными ставками по ипотечным кредитам, высокой стоимостью жилья. Зачастую семьи распадаются из-за нерешенного жилищного вопроса, отказываются от рождения детей», — говорится в постановлении.
В документе указано, что молодые семьи испытывают проблему с покупкой жилья в ипотеку из-за отсутствия возможности накопить на первоначальный взнос. Предлагается предоставлять молодым семьям, нуждающимся в жилье, выплату в размере 35 процентов (для семей без детей) и 40 процентов (для молодых семей, родивших одного и более детей, и неполных семей). Общий объем финансирования программы составит 575 875 рублей.
