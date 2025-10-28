Власти Екатеринбурга помогут купить жилье семьям без детей

«Одна из важных задач для молодых людей, вступающих в брак, — решение жилищной проблемы. Основные трудности в решении жилищных проблем молодых семей часто связаны с недостаточным материальным благосостоянием, высокими процентными ставками по ипотечным кредитам, высокой стоимостью жилья. Зачастую семьи распадаются из-за нерешенного жилищного вопроса, отказываются от рождения детей», — говорится в постановлении.

В документе указано, что молодые семьи испытывают проблему с покупкой жилья в ипотеку из-за отсутствия возможности накопить на первоначальный взнос. Предлагается предоставлять молодым семьям, нуждающимся в жилье, выплату в размере 35 процентов (для семей без детей) и 40 процентов (для молодых семей, родивших одного и более детей, и неполных семей). Общий объем финансирования программы составит 575 875 рублей.