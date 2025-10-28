Березовский райсуд избрал меру пресечения Рафису Хузину Фото: Илья Московец © URA.RU

Березовский городской суд Свердловской области отправил в следственный изолятор Рафиса Хузина, обвиненного в жестоком убийстве супруги Ольги. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

Об аресте Хузина настаивало следствие. За решеткой он пробудет минимум до 25 декабря.

Как писало URA.RU, убийство произошло 17 октября в частном доме на улице Героев труда. Предварительно, вернувшаяся с работы Ольга высказала претензию из-за неприготовленного супа. Мужчину это взбесило, он схватился за нож и зарезал жену. После этого он срезал с нее кожу, пытался расчленить, но не смог. Тело, по одной версии, прикопал в огороде, по другой, — оставил в сарае.

Тревогу забила подруга Ольги, с которой они договорились уехать по делам. Женщину смутило, что Ольга не выходит на связь. Она пыталась получить ответ от Рафиса, но после заявила, что собирается пойти в полицию. Мужчина опередил ее, сам явился к правоохранителям и сдался. Против него возбуждено уголовное дело об убийстве. Он вину признал. Все новости по теме — в этом сюжете URA.RU.

