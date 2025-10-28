Пьяного лихача, насмерть сбившего девочек в Ревде, закрыли в изоляторе

Под колесами его авто погибли две девочки, третью эвакуировали в Екатеринбург Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Водителя, сбившего троих девочек в Ревде (Свердловская область), поместили в изолятор временного содержания (ИВС). Об этом сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Особо тяжкое преступление, а по другому ЧП с гибелью двух девочек, назвать сложно, безнаказанным не останется. Пьяный лихач задержан, после оказания в больнице Ревды медицинской помощи госпитализация ему не потребовалась. Он помещен под стражу в камеру ИВС», — сообщил URA.RU Горелых.

Он также уточнил, что водитель находился в неадекватном состоянии и был пьян. Следственными органами возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Под колесами его авто погибли две сестры, третью девочку эвакуировали в областную детскую больницу №9.

