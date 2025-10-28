Министр-рекордсмен: биография Андрея Злоказова, который сохранил пост главы свердловского минсоца

Андрей Злоказов руководит минсоцполитики с 2012 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава министерства социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, впервые занявший пост в 2012 году, сохранил его. Днем 28 октября депутаты регионального заксобрания единогласно согласовали кандидатуру Злоказова на пост министра соцполитики. Он — опытный чиновник, в 21 год ставший самым молодым замглавы администрации. Его биография — в материале URA.RU.

Молодость и начало карьеры

Злоказову 51 год, он родился в городе Верхние Серги. Окончил Уральский государственный экономический университет по специальности «Региональная и муниципальная экономика» в 1995 году, там же прошёл обучение в аспирантуре. В 2002 году ему была присвоена степень кандидата экономических наук.

Сразу после окончания вуза Злоказов стал заместителем главы администрации Чкаловского района Екатеринбурга по экономике и строительству. Тогда ему был 21 год, и он побил рекорд, став самым молодым чиновником. В конце 90-х активно ездил на стажировки в Великобританию и США. В 2012 году Злоказов впервые стал министром социальной политики области, и работает на этой должности уже 13 лет.

Мнения о министре

Людмила Бабушкина, председатель свердловского заксобрания, отмечает, что депутаты имеют «большой опыт эффективного взаимодействия» с министерством под руководством Злоказова. Сам Злоказов называет одним из главных критериев своей работы стабильность в осуществлении выплат всем социальным группам. Среди приоритетов он также выделяет вопросы демографии и помощь ветеранам спецоперации и их семьям

Критика

В 2016 году в силовые структуры поступил компромат от бывшей сотрудницы ведомства Веры Глушко. Она утверждала, что Злоказов перевел ее на «гибельный участок», чтобы освободить место для своего бывшего заместителя Алексея Никифорова, который, по ее словам, затем годами получал зарплату в психоневрологическом интернате, не появляясь на работе. Однако история продолжения не получила.

В 2019 году прокуратура проверяла министерство по обращению благотворительного фонда «Я особенный». В ходе проверки было установлено, что Андрей Злоказов, а также его заместители Сергей Золотов и Алексей Сабитов предоставили неполные сведения о принадлежащих им счетах в справках о доходах и расходах за 2017 и 2018 годы.