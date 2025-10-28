Трамваи перестанут ходить в один из районов Екатеринбурга
Маршруты трамваев № 2, 4, 14 и 24 временно изменятся
Фото: Илья Московец © URA.RU
Трамваи перестанут временно ходить на Эльмаше в Екатеринбурге в связи с проведением работ по модернизации магистральных тепловых сетей. Об этом сообщается на сайте «Гортрнаса».
«В связи с проведением строительно-монтажных работ на перекрестке улиц Старых большевиков-Краснофлотцев закрывается движение трамваев 1 по 5 ноября на участке от остановки „Пед.университет“ до конечных станций „Эльмаш“ и „Фрезеровщиков“ в обоих направлениях», — говорится в сообщении. Речь идет о четырех маршрутах.
2 маршрут Станция ВИЗ — ул. Красноуральская — ул. Татищева — пр. Ленина — ул. Луначарского — Северное депо
7 маршрут Станция Семь ключей — ул. Техническая — ул. Халтурина — Верх-Исетский б-р. — ул. Челюскинцев — Северное депо
14 маршрут Станция Керамическая — ул. Новосибирская — ул. Ферганская — ул. Титова — ул. 8 Марта — ул. Куйбышева — ул. Луначарского — пр. Космонавтов — ул. Машиностроителей — станция Площадь Первой Пятилетки
24 маршрут Станция Семь ключей — ул. Техническая — ул. Бебеля — ул. Победы — ул. Кузнецова — пр. Космонавтов — Северное депо
