Трамваи перестанут ходить в один из районов Екатеринбурга

Трамваи перестанут временно ходить на Эльмаше в Екатеринбурге в связи с проведением работ по модернизации магистральных тепловых сетей. Об этом сообщается на сайте «Гортрнаса».

«В связи с проведением строительно-монтажных работ на перекрестке улиц Старых большевиков-Краснофлотцев закрывается движение трамваев 1 по 5 ноября на участке от остановки „Пед.университет“ до конечных станций „Эльмаш“ и „Фрезеровщиков“ в обоих направлениях», — говорится в сообщении. Речь идет о четырех маршрутах.