Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

Трамваи перестанут ходить в один из районов Екатеринбурга

В Екатеринбурге трамваи не будут ходить на Эльмаш с 1 по 5 ноября
28 октября 2025 в 17:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Маршруты трамваев № 2, 4, 14 и 24 временно изменятся

Маршруты трамваев № 2, 4, 14 и 24 временно изменятся

Фото: Илья Московец © URA.RU

Трамваи перестанут временно ходить на Эльмаше в Екатеринбурге в связи с проведением работ по модернизации магистральных тепловых сетей. Об этом сообщается на сайте «Гортрнаса». 

«В связи с проведением строительно-монтажных работ на перекрестке улиц Старых большевиков-Краснофлотцев закрывается движение трамваев 1 по 5 ноября на участке от остановки „Пед.университет“ до конечных станций „Эльмаш“ и „Фрезеровщиков“ в обоих направлениях», — говорится в сообщении. Речь идет о четырех маршрутах. 

2 маршрут Станция ВИЗ — ул. Красноуральская — ул. Татищева — пр. Ленина — ул. Луначарского — Северное депо

Продолжение после рекламы

7 маршрут Станция Семь ключей — ул. Техническая — ул. Халтурина — Верх-Исетский б-р. — ул. Челюскинцев — Северное депо

14 маршрут Станция Керамическая — ул. Новосибирская — ул. Ферганская — ул. Титова — ул. 8 Марта — ул. Куйбышева — ул. Луначарского — пр. Космонавтов — ул. Машиностроителей — станция Площадь Первой Пятилетки

24 маршрут Станция Семь ключей — ул. Техническая — ул. Бебеля — ул. Победы — ул. Кузнецова — пр. Космонавтов — Северное депо

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал