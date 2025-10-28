МВД: лихач, сбивший трех девочек в Ревде, был в неадекватном состоянии
На месте гибели детей в Ревде образовался стихийный митинг, город скорбит
Водитель, сбивший трех девочек в Ревде, был в неадекватном состоянии. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Как уже сообщалось, две сестры погибли на месте, третий ребенок в тяжелом состоянии в больнице.
«Пьяный лихач задержан, после оказания в больнице Ревды медицинской помощи госпитализация ему не потребовалась. Он помещен под стражу в камеру ИВС. Проведенное исследование подтвердило, что водитель находился в неадекватном состоянии — 0,753 мг/л», — объяснил Горелых.
Дело, которое сейчас расследуется, взято на особый контроль. Подозреваемый помещен в камеру ИВС.
Как уже сообщалось, 37-летний Михаил купил машину в начале октября. Предположительно, будучи пьяным, он несколько дней колесил по городу. Вечером 27 октября водитель не справился с управлением и влетел в троих девочек. Две погибли мгновенно под колесами, за жизнь третьей борются врачи.
