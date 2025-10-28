МВД: лихач, сбивший трех девочек в Ревде, был в неадекватном состоянии

На месте гибели детей в Ревде образовался стихийный митинг, город скорбит Фото: Илья Московец © URA.RU

Водитель, сбивший трех девочек в Ревде, был в неадекватном состоянии. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Как уже сообщалось, две сестры погибли на месте, третий ребенок в тяжелом состоянии в больнице.

«Пьяный лихач задержан, после оказания в больнице Ревды медицинской помощи госпитализация ему не потребовалась. Он помещен под стражу в камеру ИВС. Проведенное исследование подтвердило, что водитель находился в неадекватном состоянии — 0,753 мг/л», — объяснил Горелых.

Дело, которое сейчас расследуется, взято на особый контроль. Подозреваемый помещен в камеру ИВС.

