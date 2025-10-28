Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

МВД: лихач, сбивший трех девочек в Ревде, был в неадекватном состоянии

28 октября 2025 в 16:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На месте гибели детей в Ревде образовался стихийный митинг, город скорбит

На месте гибели детей в Ревде образовался стихийный митинг, город скорбит

Фото: Илья Московец © URA.RU

Водитель, сбивший трех девочек в Ревде, был в неадекватном состоянии. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Как уже сообщалось, две сестры погибли на месте, третий ребенок в тяжелом состоянии в больнице. 

«Пьяный лихач задержан, после оказания в больнице Ревды медицинской помощи госпитализация ему не потребовалась. Он помещен под стражу в камеру ИВС. Проведенное исследование подтвердило, что водитель находился в неадекватном состоянии — 0,753 мг/л», — объяснил Горелых. 

Дело, которое сейчас расследуется, взято на особый контроль. Подозреваемый помещен в камеру ИВС. 

Продолжение после рекламы

Как уже сообщалось, 37-летний Михаил купил машину в начале октября. Предположительно, будучи пьяным, он несколько дней колесил по городу. Вечером 27 октября водитель не справился с управлением и влетел в троих девочек. Две погибли мгновенно под колесами, за жизнь третьей борются врачи. 

Материал из сюжета:

Пьяный водитель в Ревде сбил троих девочек

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал