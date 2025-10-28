В Ревде объявили траур после гибели девочек под колесами пьяного лихача
Двое девочек погибли в аварии, еще одна находится в больнице
Фото: Илья Московец
В Ревде (Свердловская область) отменены все развлекательные мероприятия в связи с трауром по погибшим в ДТП сестрам. Об этом сообщила глава муниципального округа Ревда Татьяна Клепикова.
«Уважаемые ревдинцы, наш город скорбит. Все развлекательные мероприятия на территории муниципального округа Ревда отменены», — рассказала Клепикова в соцсетях.
Вечером 27 октября в Ревде насмерть сбили двоих сестер, третья девочка получила тяжелые травмы, сейчас она находится на ИВЛ, после переливания крови ее планируют доставить в Екатеринбург. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Предположительно, виновником аварии является 37-летний Михаил. Предварительно, он сел за руль пьяным, не справился с управлением и влетел в троих девочек на светофоре, а после врезался в здание продуктового магазина «Монетка».
Материал из сюжета:Пьяный водитель в Ревде сбил троих девочек
- Павел28 октября 2025 17:42Нужно повышать штрафы и конфисковывать автомобили. Данный водитель три раза попадался пьяным. Также нужно создать реестр пьяных водителей, чтобы запретить им продавать машины.