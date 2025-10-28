Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

В Ревде объявили траур после гибели девочек под колесами пьяного лихача

В Ревде объявили траур после гибели двух девочек в ДТП
28 октября 2025 в 17:08
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Двое девочек погибли в аварии, еще одна находится в больнице

Двое девочек погибли в аварии, еще одна находится в больнице

Фото: Илья Московец

В Ревде (Свердловская область) отменены все развлекательные мероприятия в связи с трауром по погибшим в ДТП сестрам. Об этом сообщила глава муниципального округа Ревда Татьяна Клепикова.

«Уважаемые ревдинцы, наш город скорбит. Все развлекательные мероприятия на территории муниципального округа Ревда отменены», — рассказала Клепикова в соцсетях. 

Вечером 27 октября в Ревде насмерть сбили двоих сестер, третья девочка получила тяжелые травмы, сейчас она находится на ИВЛ, после переливания крови ее планируют доставить в Екатеринбург. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Предположительно, виновником аварии является 37-летний Михаил. Предварительно, он сел за руль пьяным, не справился с управлением и влетел в троих девочек на светофоре, а после врезался в здание продуктового магазина «Монетка».

Материал из сюжета:

Пьяный водитель в Ревде сбил троих девочек

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (1)
  • Павел
    28 октября 2025 17:42
    Нужно повышать штрафы и конфисковывать автомобили. Данный водитель три раза попадался пьяным. Также нужно создать реестр пьяных водителей, чтобы запретить им продавать машины.
Добавить комментарий
Следующий материал