В Ревде объявили траур после гибели девочек под колесами пьяного лихача

В Ревде (Свердловская область) отменены все развлекательные мероприятия в связи с трауром по погибшим в ДТП сестрам. Об этом сообщила глава муниципального округа Ревда Татьяна Клепикова.

Вечером 27 октября в Ревде насмерть сбили двоих сестер, третья девочка получила тяжелые травмы, сейчас она находится на ИВЛ, после переливания крови ее планируют доставить в Екатеринбург. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Предположительно, виновником аварии является 37-летний Михаил. Предварительно, он сел за руль пьяным, не справился с управлением и влетел в троих девочек на светофоре, а после врезался в здание продуктового магазина «Монетка».