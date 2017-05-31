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31 мая 2017
30 мая 2017
29 мая 2017
17:21  31 мая 2017 0

В Югре строители угрожают перекрыть федеральную трассу и железную дорогу

Новостройки. Нижневартовск., новое жилье, стройка
Кризис в строительной сфере в ХМАО набирает оборотыФото: Александр Елизаров © URA.RU

Югорские коммунисты обратились к президенту России в связи с кризисом в строительной отрасли ХМАО (копия обращения есть в распоряжении «URA.RU»). В проблемах обвиняют муниципальный фонд Советского района «Жилище».

В обращении говорится, что строительные компании работали на подряде у фонда «Жилище», однако выделенные на возведение жилых объектов дома деньги до подрядчиков не дошли. «Со слов строителей, они обращались во все органы власти, объясняя, что они на грани банкротства, у предприятий возникает задолженность по заработной плате перед работниками, которых насчитывается сотни человек. Работники доведены до отчаяния, поэтому готовы в случае невыплаты зарплаты, вместе с членами своих семей, перекрыть федеральную трассу и железнодорожную магистраль», — говорится в обращении на имя президента России.

За последние несколько месяцев строительным компаниям пришлось уволить порядка 300 человек. Коммунисты отмечают, что ситуация повышает градус социальной напряженности в западной части ХМАО, а обманутые строители поговаривают о том, чтобы примкнуть к внесистемной оппозиции Алексея Навального.

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Фонд чиновников разорил строительную отрасль в ХМАО

«URA.RU» ранее подробно сообщало, что на западе ХМАО из-за проблем муниципального фонда «Жилище» заморожены почти все стройки, а организацию, созданную для развития строительной сферы, планируется ликвидировать. «Судьба у фонда сложная. В планах банкротство организации, но ни администрация, ни подрядчики не решаются пойти на этот шаг в надежде, что найдем какие-то другие пути решения, которые бы всех удовлетворили. Непростая ситуация. Фонд не обладает никакими объектами, за исключением земельных участков. И в случае банкротства главным кредитором станет администрация», — комментировал ситуацию глава Советского района Игорь Набатов.

Напомним, по официальным данным, долги фонда составляют порядка 200 млн рублей. В югорском арбитраже рассматриваются десятки заявлений как от коммерческих предприятий, так и от администраций поселков района, поэтому реальная задолженность может составлять несколько миллиардов.

Антон Степыгин
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