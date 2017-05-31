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31 мая 2017
30 мая 2017
29 мая 2017
17:11  31 мая 2017 0

Суд вынес приговор курганцу за покупку и продажу «шпионских» очков

Владимир Тактаев с приговором суда не согласенФото Сергея Монина

Курганский городской суд в среду, 31 мая, вынес обвинительный приговор по делу 52-летнего рыбака Владимира Тактаева, который пытался продать экшн-очки. Тактаеву назначено наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы, сообщила «URA.RU» помощник судьи Наталья Иванищева.

Ограничение свободы предполагает, что мужчина не должен выезжать за пределы Кургана и обязан отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Солнцезащитные экшн-очки суд постановил уничтожить.

В 2015 году Тактаев приобрел на сайте AliExpress очки со встроенной видеокамерой для съемок во время рыбалки. Очки продавались в легальном интернет-магазине, и у мужчины не возникло сомнений в законности своей покупки. Тактаев попал в поле зрения сотрудников ФСБ, когда решил продать очки через сайт бесплатных объявлений. Подставной покупатель связался с Тактаевым и договорился о встрече. 11 августа 2016 года во дворе дома по улице Пушкина была проведена контрольная закупка. Мужчина был обвинен по двум статьям УК РФ.

Анна Бояркина
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