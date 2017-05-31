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31 мая 2017
17:17  31 мая 2017 0

В Сеть слили секретный украинский документ о сбитом малайзийском «Боинге»

Документ добавляет новые детали в картину произошедшегоФото: sovsekretno.ru
новость из сюжета:
Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной
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Информационный портал «Совершенно секретно» опубликовал снимок копии тайного документа Государственной пограничной службы Украины. Согласно бумаге, пограничники не зафиксировали никаких следов перемещения ЗРК «Бук-М1» из России. Отчет датирован 20 июля 2014 года. За три дня до этого над Донбассом сбили «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, погибли 298 человек.

Как сообщает Lenta.ru, документ был подготовлен по просьбе СБУ. Начальник Главного центра обработки специальной информации полковник Алексей Паламарчук, который готовил документ, до последнего пытался саботировать задание, так как в Киеве уже успели обвинить в преступлении ополченцев ДНР.

Ранее издание «Совершенно секретно» опубликовало копии отчетов СБУ об уничтожении улик и физическом устранении очевидцев гибели «Боинга». Якобы некоторых военнослужащих, находившихся на месте событий, позже убили снайперы.

По версии международной группы следователей, самолет уничтожили из ракетного комплекса «Бук», который сначала доставили на Украину из России, а затем увезли обратно. Такой же позиции придерживается Киев. Российские военные эксперты неоднократно указывали на несостоятельность этой версии. В Москве заявили, что ЗРК Вооруженных Сил РФ, в том числе «Бук», никогда не пересекали российско-украинскую границу.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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