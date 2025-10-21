Маска Высоцкого за 100 тысяч евро не нашла покупателя на аукционе в Монако

В 2025 году исполнилось 45 лет со дня смерти Владимира Высоцкого Фото: Илья Московец © URA.RU

Посмертная маска советского поэта и музыканта Владимира Высоцкого за 100 тысяч евро не была продана на аукционе Hermitage Fine Art Monaco, который прошел в отеле «Метрополь» в Монако. Бронзовую маску не купил ни один из участников аукциона — ни присутствовавших в зале, ни участвовавших онлайн или по телефону.

«Стартовая цена, установленная аукционным домом, составляла 100 тысяч евро. Принять участие в торгах можно было как прибыв в отель „Метрополь“, где проходил аукцион, так и онлайн и по телефону. Однако желающих сделать ставки не нашлось», — сообщило РИА Новости.

Организаторы объяснили, что дальнейшая судьба лота теперь зависит от решения владельца. Он может дать аукционному дому установить дополнительный срок для приема предложений о покупке после завершения торгов, повторно выставить лот на аукцион либо отозвать его с продажи. Хотя такой вариант маловероятен, теоретически не исключается и снижение стоимости объекта. В аукционном доме Hermitage Fine Art Monaco отказались комментировать причину отсутствия интереса к лоту, отметив лишь его необычный характер.

