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31 мая 2017
Главные новости Свердловской области
17:54  31 мая 2017 0

Тагильчане позвали мэра Носова искупаться в ваннах с грязной водой. ФОТО

То, что бежит из кранов тагильчан, выглядит страшноФото: соцсети

Недовольные качеством воды из водопровода тагильчане позвали мэра города Сергея Носова искупаться в ванной.

Вот такая вода течет в Тагиле
Фото: соцсети

«Уважаемый Сергей Константинович Носов, приглашаю вас вымыться в этой грязевой ванной, которая находится в центре города, а точнее по улице Газетной. От безысходности я вынужден принимать такие ванны каждый день. Или это какие-то непонятные мне инновации, за которые я плачу деньги?!» — написал тагильчанин Алекс Орлов в одном из городских пабликов.

Горожане поддержали протест мужчины, выложив свои снимки с водой черного и коричневого цвета.

«У нас такая водичка тоже. Причем еще и осадок выпадает», — сообщила Марина Роднина.

«А у нас уже 9-й день вместо горячей ледяная вода. Никто ничего объяснить не может, почему так. А перед тем как отключили, неделю шла черная», — добавила Алена Чулкова.

«Живем по Газетной, такая же вода, еще и воняет. Горячей давно нет», — отметил Андрей Найденов.

В городской администрации отреагировали на жалобы горожан. На улицу Газетную выехал начальник ЖКХ Егор Копысов. Однако найти грязную воду ему не удалось.

«Плохо, что мужчина не указал свой адрес. Газетная — длинная улица. Мы сделали несколько пробных заходов в начале, середине и конце улицы. Везде вода была нормальная. Возможно, это какая-то локальная авария, связанная с конкретным домом. Если у жителей есть замечания, стоит обратиться с жалобой в управляющую компанию или в администрацию», — отметил в беседе с корреспондентом «URA.RU» чиновник.

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И такая Фото: соцсети

Марк Бородин
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