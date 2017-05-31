АвтоВАЗ представит в Москве «абсолютно новый» концепт-кар

20:12 31 мая 2017 0

Концерн готов демонстрировать свои новинки ежегодно Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Шеф-дизайнер концерна АвтоВАЗ Стив Маттин пообещал, что на Московском международном автосалоне в 2018 году компания продемонстрирует новый концепт-кар, о котором на текущий момент практически нет подробностей.

«Жаль, что ММАС проходит только один раз в два года: мы бы хотели демонстрировать свои новинки ежегодно. Но как бы то ни было, мы готовимся показать абсолютно новый концепт», — цитирует Маттина телеканал 360. К сожалению, шеф-дизайнер только анонсировал премьеру концепт-кара и ничего не рассказал о его характеристиках.

В то же время специалист отметил, что для АвтоВАЗа этот концепт важен наравне с уже запущенными в производство машинами.

Как писало «URA.RU» ранее, 29 мая Lada Vesta производства АвтоВАЗа была признана одной из самых безопасных бюджетных машин. Она заняла третье место по версии ARCAP, совсем немного уступив немецкому седану Volkswagen Polo. Первую строчку занял новый Hyundai Solaris.