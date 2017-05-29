Российский автомобиль вошел в тройку самых безопасных бюджетных моделей

21:32 29 мая 2017 0

Он совсем немного уступил немцу. А победил кореец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Результаты российских краш-тестов «Авторевю» выявили неожиданных лидеров по безопасности автомобилей в сегменте бюджетных моделей.

Самым безопасным по версии ARCAP оказался новый Hyundai Solaris, набравший максимально возможные 16 баллов, пишут «Автоновости дня». Испытания также подтвердили травмобезопасность его приборной панели.

Второе место — у немецкого седана Volkswagen Polo с 14.3 баллами.

На третьем месте оказалась отечественная Lada Vesta, которая смогла набрать 14.1 балла. Добраться до первой тройки- это лучший результат за всю историю российского автопрома, отмечают эксперты.

Как писало «URA.RU» ранее, 26 мая в Сети опубликовали снимки нового хэтчбека Lada Vesta, выход которого на российский рынок откладывается на неопределенный срок. По неподтвержденной информации, начало серийного производства LADA Vesta Универсал намечено на 30 июня. В продаже новинка должна появиться после корпоративного отпуска на «АвтоВАЗе», в сентябре 2017 года.