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29 мая 2017
21:32  29 мая 2017 0

Российский автомобиль вошел в тройку самых безопасных бюджетных моделей

Презентация Лада-Веста. Челябинск., лада, веста, vesta
Он совсем немного уступил немцу. А победил кореецФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Результаты российских краш-тестов «Авторевю» выявили неожиданных лидеров по безопасности автомобилей в сегменте бюджетных моделей.

Самым безопасным по версии ARCAP оказался новый Hyundai Solaris, набравший максимально возможные 16 баллов, пишут «Автоновости дня». Испытания также подтвердили травмобезопасность его приборной панели.

Второе место — у немецкого седана Volkswagen Polo с 14.3 баллами.

На третьем месте оказалась отечественная Lada Vesta, которая смогла набрать 14.1 балла. Добраться до первой тройки- это лучший результат за всю историю российского автопрома, отмечают эксперты.

Как писало «URA.RU» ранее, 26 мая в Сети опубликовали снимки нового хэтчбека Lada Vesta, выход которого на российский рынок откладывается на неопределенный срок. По неподтвержденной информации, начало серийного производства LADA Vesta Универсал намечено на 30 июня. В продаже новинка должна появиться после корпоративного отпуска на «АвтоВАЗе», в сентябре 2017 года.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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