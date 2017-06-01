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Главные новости Тюменской области
11:40  01 июня 2017 0

В Тюмени радикально настроенные родители вышли на пикет. ФОТО

Главелка. Екатеринбург, конфеты, ребенок, малыш
В Тюмени "Родительское сопротивление" готовит несколько пикетовФото: Максим Изгагин © URA.RU

Активисты «Родительского сопротивления» Тюмени присоединились к всероссийской акции против замалчивания «Национальной стратегии в интересах детей». На центральной площади пройдет серия одиночных пикетов. Тюменский детский омбудсмен считает это пиаром радикального движения.

Активисты движения настаивают на широком обсуждении «Национальной стратегии в интересах детей». Ее главная цель — определить госполитику и стратегию защиты молодежи на ближайшие 10 лет. Сторонники родительского сопротивления опасаются новой волны ювенальных законопроектов, которая нанесет огромный вред российским семьям. Якобы, документ может стать отражением европейских порядков, которые не подходят для россиян.

Активисты готовы выходить на пикеты ежедневно
ФОТО: Владимир Балтунов

«Прошлая стратегия была калькой с концепции совета Европы, и там был приоритет прав ребенка над правами семьи, — пояснил активист „Родительского сопротивления“ Виктор Лебедев. — Они понимают это извращенно. Ты ребенку говоришь „скушай суп, а потом получишь сладкое“. А он говорит, что хочет сейчас сладкое. И если ты ему не даешь сладкое, то в Европе считают это уже насилием. И мы очень опасаемся, что в новой концепции будет хлеще. Если замалчивают, значит, что-то скрывают».

Тюменский детский омбудсмен Андрей Степанов видит в пикетах исключительно пиар самого движения.

«Родительское сопротивление весьма радикально. Нас такие общественные группы пугают ювенальной юстицией, но она существует давным-давно, — пояснил Андрей Степанов. — Я рад, что в обществе растет интерес к правам детей, люди ощущают, что это их дети, и борются за их права. Но я считаю, что лучше диалог и разговор, а не пикеты».

Владимир Балтунов
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