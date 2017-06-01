11:43 01 июня 2017 0

Наше агентство будет поддерживать заявку Екатеринбурга на проведение Expo-2025 Фото: Анна Майорова © URA.RU

С сегодняшнего дня в информационном агентстве «URA.RU» вводится должность редакционного директора, которую займет Александр Рыжков. Это реакция редакции на историческое событие в жизни Свердловской области — подачу заявки на проведение в Екатеринбурге всемирной выставки Expo-2025.

Мероприятие, на которое претендует Средний Урал, может в корне изменить ход развития территории. Екатеринбург уже участвовал в соревновании за проведение Expo, но в последнем туре уступил арабскому Дубаю. В этот раз должны быть учтены все ошибки прошлой заявки, на ином уровне должно пройти информационное освещение кампании. Для реализации задуманных проектов агентство пригласило в свою команду Александра Рыжкова.

Шеф-редактор «URA.RU» Иван Некрасов уверен, что вхождение в команду агентства Александра Рыжкова укрепит позиции управляемого им СМИ: «У нас молодая и амбициозная команда, которая придумывает и создает множество проектов.

Проект по продвижению Expo-2025 — амбициозный, это очевидная работа на благо Свердловской области, это профессиональный вызов, на который хочется дать достойный ответ».

Во многом Александр Рыжков создал ту систему медиа, что работает в Свердловской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Александр Рыжков — человек известный в уральском медиабизнесе. Долгие годы он определял информационную стратегию правительства Свердловской области, возглавлял один из первых современных медиахолдингов. По заданию правительства систематизировал государственные активы в области рекламы и телевидения. Он знает и правила жизни бизнес-среды: после государственных должностей работал gr-представителем группы компаний «Ренова» в Свердловской области — материнской для ГК.

С конца 2014 года Александр Рыжков работал директором ДИПа, курируя всю информационную политику Свердловской области. Год назад он был назначен советником главы администрации губернатора.

Комментируя свой новый статус, Александр Рыжков сказал: «Мне очень приятно и в человеческом, и в профессиональном плане, что я получил это приглашение. „URA.RU“ — один из безусловных лидеров в глобальном информационном пространстве. Надеюсь, что мы сработаемся с этой молодой и очень талантливой командой!»