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01 июня 2017
12:27  01 июня 2017 0

Кудрин хочет приватизировать все нефтяные компании

Открытая лекция Алексея Кудрина в УрФУ. Екатеринбург, кудрин алексей
Нефтяные компании справятся без участия государства, считает КудринФото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший министр финансов и руководитель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин заявил, что в ближайшие 7-8 лет в России необходимо приватизировать весь нефтяной сектор. С таким заявлением он выступил на Петербургском международном экономическом форуме, пишет РБК.

Такое мнение Кудрин аргументировал тем, что государственный статус приносит компаниям больше вреда, нежели пользы. «Частные нефтяные компании прекрасно справляются со своими задачами в этой сфере», — заявил он.

С аналогичным заявлением бывший чиновник выступает уже не впервые. В декабре 2016 года он говорил о необходимости приватизации госкомпаний, включая российский ТЭК. Примерно в это же время была завершена сделка по приватизации «Роснефти». Новыми владельцами корпорации стал консорциум из компаний Glencore и фонд Qatar Investment Authority. Они получили по 9,75% акций. Сумма сделки составила больше 10 миллиардов евро.

Сергей Демин
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